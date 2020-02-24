بدء إيداع الضمان ومعاش التقاعد في حسابات المستفيدين

المواطن - الرياض

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

كما تشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

يذكر أنه يجب توفر عدد من الشروط من أجل الحصول على مخصصات لضمان الاجتماعي، تتمثل في ألا يكون للشخص المتقدم سجل تجاري مسجل باسمه، ألا يتجاوز عمره 35 عامًا، أن يكون إجمالي الدخل الخاص به متوسط، وأن يكون سعودي الجنسية، وبدون هذه الشروط لن يتمكن أي مواطن من الحصول على المساعدات المالية.

كما بدأت المؤسسة العامة للتقاعد إيداع معاش شهر فبراير وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد نشرت في وقت سابق قائمة بمواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية عام 2020.

وجاءت القائمة كما يلي:

شهر يناير يوم 26

شهر فبراير يوم 25

شهر مارس يوم 25

شهر إبريل يوم 26

شهر مايو يوم 18 بسبب عطلة عيد الفطر المبارك

شهر يونيو يوم 25

شهر يوليو يوم 26

شهر أغسطس يوم 25

شهر سبتمبر يوم 24

شهر أكتوبر يوم 25

شهر نوفمبر يوم 26

شهر ديسمبر يوم 24

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