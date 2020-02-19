بدء بيع تذاكر كلاسيكو الهلال والاتحاد

المواطن – محمد سمعه

أعلنت شركة صلة المتخصصة في بيع التذاكر، عن طرح تذاكر لقاء الهلال والاتحاد في قمة الجولة الـ19 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لشركة صلة عبر “تويتر” أنه تم بدء عملية بيع تذاكر مباراة الهلال والاتحاد بالدوري، حيث جاءت أسعار التذاكر كالتالي: “بلاتينيوم 2500 ريال لأفراد بلس، و1200 ريال للأفراد و1200 ريال للعائلات”.

أما أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في للفئة الذهبية فجاءت كالتالي: “1000 ريال للأفراد و800 ريال للعائلات”.

بينما جاءت أسعار الفئة الفضية لتذاكر مباراة الهلال والاتحاد كالتالي: “800 ريال للأفراد و600 ريال للعائلات”.

أما أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في الواجهة القسم E جاءت بـ150 ريالًا، أما القسمان F وD فسعرهما 100 ريال.

وبعد الكشف عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد، ستُقام المباراة بعد غد السبت ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري.

وفي وقت سابق، خطف خمسة نجوم الأضواء بعد التألق بقميص ناديي الهلال والاتحاد، وذلك بمناسبة مباراة الناديين الكبيرين بالجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ويُعد المهاجم ناصر الشمراني، واحدًا من خمسة لاعبين تألقوا بقميص فريقي الهلال والاتحاد، حيث سبق له اللعب مع نادي الهلال خلال الفترة من 2013 حتى 2017، كما لعب مع نادي الاتحاد في 2019.

كما تألق النجم سعود كريري بقميص ناديي الهلال والاتحاد، حيث لعب مع فريق الاتحاد لمدة عشرة مواسم من عام 2003 حتى 2013، ونجح خلالها في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا وبطولات عدة مع العميد، ثم انضم للفريق الهلالي بعام 2013 حتى 2016، ووصل وقتها مع نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2014.

نجم آخر خطف الأنظار بقميص فريقي الهلال والاتحاد، وهو الراحل خميس العويران الذي لعب مع الفريق الهلالي لمدة 14 عامًا بداية من عام 1987 حتى عام 2001، ونجح في التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا عامي 1991 و2000، كما سبق لخميس العويران الفوز بلقبي دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005 مع نادي الاتحاد.

ولن تستطيع جماهير ناديي الهلال والاتحاد، نسيان اللاعب أحمد الفريدي الذي تألق بقميص الفريقين، حيث لعب مع نادي الهلال عام 2009، ثم ارتدى قميص الاتحاد في عام 2012، وبعد رحيله عن العميد لعب في صفوف نادي النصر.

أما اللاعب المغربي السابق لفريقي الهلال والاتحاد أحمد بهجا، فلعب مع الفريق الهلالي بعام 1994 وتمكن وقتها من الفوز بلقبي البطولة العربية وكأس ولي العهد، ثم لعب مع الفريق الاتحادي بعام 1997 وفاز مع العميد بثلاثة ألقاب وهي الكأس والدوري وكأس الاتحاد السعودي.

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