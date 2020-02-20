بعد تهديدها بالانتحار.. شريف منير يقود حمله لدعم منى فاروق

المواطن – متابعة

عادت الفنانة المصرية منى فاروق إلى الأضواء مرة أخرى بعد بثها مقطع فيديو على حسابها بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة إنستغرام، اعتذرت خلاله للشعب عن مقطع الفيديو الخادش للحياء الذي انتشر لها والذي عوقبت بالسجن بسببه.

قالت منى خلال الفيديو إنها منبوذة من قِبل الجميع، فكل أصدقائها ابتعدوا عنها كما يرفض الجميع مشاركتها في الأعمال الفنية، مما جعلها تفكر في الانتحار.

شريف منير يطلق حملة “ادعم منى فاروق”

لم يتأثر أحد بحديث منى في البداية إلى أن قرر الفنان شريف منير دعمها، ليتبعه عدد من الفنانين في ذلك، ليتصدر اسمه بعد دعمه لها قائمة الأكثر تداولًا في السعودية ومصر.

وشارك شريف منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال خلاله: “عزيزتي الفنانة منى فاروق، ربنا غفور رحيم، وأعتقد ناس كتير مسمحاكي ومتعاطفة معاكي، وأنا منهم، لا تيأسي كل حاجة بتعدي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدت على خير، وعايشين بينا وبيشتغلوا والناس نسيت”.

وأضاف “ماتقسيش على نفسك أوي كده، منتظرك علشان أمثل معاكي، منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد جدًا إني أمثل معاها”.

محمود البزاوي ينضم إلى حملة دعم منى فاروق

وما أن دعم شريف الفنانة منى فاروق إلا وبدأ بعض النجوم الآخرين في دعمها ومنهم الفنان محمود البزاوي، حيث إنه كتب على حسابه في تويتر: “بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانة منى فاروق، رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود ودوام المحبة وستر الذلة، والكمال لا يكون لأحد من البشر الكمال لله وحده، قال خير البشر صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ادعم مني فاروق”.

كما علق الفنان أحمد فهمي على موقف شريف منير قائلًا: “شريف منير رجل”.

أحمد فلوكس يعرض عليها مشاركتها في كافة أعماله

ودعا الفنان أحمد فلوكس، منى فاروق لمشاركه في المسلسل الإذاعي “طلقني شكرًا”، وشارك منشور على حسابه في إنستغرام قال فيه: “الأخت والزميلة العزيزة منى فاروق كلنا خطاء ولكنه ستر الله ولعل ما حدث لك علامة حب من الله لأن الله إن لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكي تعودي إلى رحاب الله، وإيمانًا مني بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده، أحب أن أبشرك بأن دورك في المسلسل الإذاعي طلقني شكرًا في انتظارك وفي كل أعمالي الشخصية”.

وأضاف: “إحنا شعب طيب وجدع وبننسى الوحش وبنفتكر الحلو وكلنا بجوارك حتى تتجاوزي محنتك”.

بسمة وهبة تدافع عن منى فاروق في برنامجها

كما دعمتها الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها “كل يوم”، قائلة : “أنا ضد الهجوم الذي تتعرض له، الصحف دمرت مستقبل منى وزميلتها بنشر تفاصيل حياتهما، وكتبت شهادة وفاتهما وهما أحياء هما وأهلهما، واللي حصل ده اغتيال مع سبق الإصرار والترصد”.

كما انضم المطرب أمير عيد إلى حملة دعم منى فاروق، قائلًا : “كلنا بنغلط ونندم ونتعلم ونرجع نحاسب نفسنا ونقول إزاي عملنا كده وربنا بيستر علينا وأنا أولكم، المعاصي كتير وكل واحد ممكن يغلط بشكل مختلف”.

وأضاف :”مينفعش نختزل حياة إنسانة وماضيها ونحكم على مستقبلها بسبب فيديو مسرب انتهك خصوصيتها وكفاية عليها ألم الفضيحة وقسوة الناس”.

رد منى فاروق على من قاموا بدعمها

وردت فاروق على تعاطف زملائها معها في منشور شاركته على حسابها في فيسبوك قالت به: “بشكركم جدًا على اهتمامكم وكلامكم وأنا وضحت إني غلطت ودفعت تمن غلطتي لكن أنا فعلًا في صراع إني أكمل حياتي صح وربنا وحده اللي يعلم اللي بيا، شكرًا ليكوا وادعوا لي محتاجة دعواتكم”.

يذكر أن الفنانة منى فاروق تعرضت لانتقادات كبيرة في الأشهر الماضية بعد تسريب مقطع فيديو إباحي لها مع الفنان خالد يوسف، وتم إلقاء القبض عليها على إثره، ليتم إطلاق سراحها بعد ذلك.

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