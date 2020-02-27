بومبيو: خامنئي يضحي بشباب إيران

المواطن - متابعة

اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، المرشد الإيراني، علي خامنئي، بمواصلة الكذب على شعبه بدلاً من تحمل المسؤولية، فيما أشار إلى أن النظام الإيراني فقد شرعيته بعد الانتخابات الأخيرة.

وقال بومبيو في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “النظام الإيراني يواجه أزمة شرعية والانتخابات البرلمانية تشهد أدنى مستوى إقبال لها منذ عام 1979”.

وأضاف “خامنئي يواصل الكذب بدلًا من تحمل مسؤولية قتل المدنيين في طائرة الركاب اﻷوكرانية والمخاطر الداخلية التي تهدد صحة الإيرانيين”، في إشارة إلى تستر النظام الإيراني على تفشي فيروس کورونا.

كما اتهم بومبيو خامنئي بأنه “يضحي بشباب إيران بطريقة متهورة في توسعاته الثورية سواء في العراق أو سوريا أو لبنان”.

وفي وقت سابق، قال بومبيو إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” من أن تكون إيران قد أخفت تفاصيل عن انتشار فيروس كورونا، ودعا كل الدول إلى “قول الحقيقة”.

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