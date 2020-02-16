تزايد مقلق لحالات الانتحار في تركيا

المواطن – متابعة

أكدت تقارير صحفية في تركيا، أن هناك تزايدًا مقلقًا في حالات الانتحار بالبلاد؛ بسبب الوضع الاقتصادي المتردي؛ بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، وعجز الحكومة عن خفض نسبة البطالة.

وذكرت صحيفة “جمهورييت” أن رجلًا في السابعة والثلاثين من عمره، أشير إليه باسم (م. ش)، وضع حدًّا لحياته بعدما وجد نفسه عاجزًا عن دفع الديون المتراكمة عليه، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”.

واختار الراحل، الذي كان يعمل سائقًا، أن ينتحر شنقًا داخل شاحنة في مدينة قونية، بعدما دخل في حالة اكتئاب حادة، تاركًا وراءه زوجة وطفلين.

وقبل أيام قليلة، كان رجل قد انتحر أيضًا في إقليم هاتاي، جنوبي البلاد، بعدما أشعل النار في نفسه أمام مؤسسة حكومية وهو يشكو عجزه عن إطعام أبنائه، وقال: إنه فقد عمله منذ مدة طويلة.

وأورد موقع “أحوال” التركي أن أغلب من انتحروا خلال العام الماضي، أقدموا على الخطوة المأساوية بسبب الفقر والبطالة.

وقفزت نسبة البطالة في تركيا إلى 14 في المائة، بينما فقدت العملة المحلية ما يقرب 30 في المائة من قيمتها، بعد أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة؛ بسبب اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون.

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