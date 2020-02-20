تصادم أكثر من 200 مركبة في حادث سير!

المواطن – متابعة

شهدت مدينة مونتريال الكندية حادث سير مروعاً تسبب في إصابة نحو 70 شخصًا، عقب تصادم أكثر من 200 مركبة، في أحد شوارع ضواحي المدينة.

ونقلت سكاي نيوز عن صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن أحد عناصر شرطة إقليم الكيبيك أكد أن شخصين بقيا عالقين داخل سياراتهما بعد مرور ساعات على الحادث، الذي وقع في الساعة 12:30 مساءً يوم الأربعاء.

ووفقًا للتقارير الإخبارية، أصيب ما يقرب من 70 شخصًا، بعضهم في حالة خطيرة، بانتظار بيان رسمي من الشرطة بشأن الإصابات، وفيما إذا كان قد نجم عنها وفيات في وقت لاحق.

وأظهرت لقطات مصورة وجود حافلة مدرسية صغيرة وشاحنة تحمل صهريجاً عليه علامة مواد قابلة للاشتعال، لكنَّ مسؤولين أفادوا بعدم إصابة أي تلاميذ جراء الحادث.

وقال أحد عناصر الشرطة: “الحادث كان مروعًا، ولكن لحسن الحظ لم تكن هناك حرائق”.

وظهرت في عدد من الصور التي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيارات مكدسة فوق بعضها البعض، فيما تهشم بعضها بشكل جعل التعرف عليها أمراً صعباً للغاية.

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