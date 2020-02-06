جروس يكشف أوراق الأهلي الرابحة ضد الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيلة الراقي استعدادًا لمواجهة نادي الاتفاق اليوم الخميس بالجولة السابعة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل النادي الأهلي مكونًا من:” ياسر المسيليم، سعيد المولد، محمد آل فتيل، محمد خبراني، حسين عبدالغني، نوح الموسى، علي الأسمري، حسين المقهوي، ماركو مارين، سلمان المؤشر، دجانيني تافاريس”.

وجاء في قائمة احتياطي النادي الأهلي:” باسم العطالله، يزيد البكر، عبدالله حسون، معتز هوساوي، عبدالباسط هندي، يوسف بلايلي، عبدالفتاح عسيري، عبدالرحمن غريب، مازن أبو شرارة”.

يذكر أن النجم سلمان المؤشر استعاد مستواه المعهود خلال مباريات الأهلي الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مواجهة الاتفاق اليوم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن سلمان المؤشر ساهم في تسجيل هدف في آخر مباراتين لعبهما مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أحرز هدفًا وصنع آخر.

وأضاف حساب “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سلمان المؤشر كان قد ساهم في تسجيل هدف واحد فقط خلال 8 مباريات سابقة مجتمعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما صنع هدفًا.

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