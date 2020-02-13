حكيم زياش إلى تشيلسي رسميًا

المواطن – مروة نبيل

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الخميس، عن توصله لاتفاق رسمي مع تشيلسي الإنجليزي لضم نجمه المغربي الدوري حكيم زياش بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

حكيم زياش

وأوضح نادي أياكس أمستردام عبر موقعه الرسمي، أن صفقة انتقال المغربي الدولي حكيم زياش إلى تشيلسي تبلغ قيمتها 40 مليون يورو، ويمكن أن تصل إلى 44 مليونًا، نظرًا للمتغيرات الإضافية.

ويرتبط حكيم زياش بعقد مع أياكس أمستردام حتى صيف عام 2022، إلا أن تألقه اللافت خلال الفترة الماضية، وتلقيه العديد من العروض الأوروبية دفع إدارة النادي الهولندي للموافقة على رحيله.

ولعب النجم المغربي للمرة الأولى بقميص أياكس أمستردام ضد فيتيسه آرنهايم في 11 سبتمبر 2016، وخاض بقميص الفريق الأول لكرة القدم 160 مباراة رسمية، ونجح في تسجيل 49 هدفًا.

وتألق حكيم زياش بشكل لافت مع أياكس أمستردام في الموسم الرياضي الماضي، بعدما قاده لتحقيق ثنائية الدوري والكأس، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والإطاحة بالثنائي ريال مدريد ويوفنتوس.

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