حمدالله الأكثر تسديدًا في الدوري

المواطن – مروة نبيل

يُقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون اللاعب الأكثر تسديدًا حتى الآن.

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة المهاجمين الأكثر تسديدًا خلال منافسات البطولة المحلية بعد مرور 18 جولة.

ويتصدر حمدالله القائمة بـ86 محاولة، يليه المدغشقري تشارلز أندريا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة بـ79 تسديدة، وقام مهاجم النادي الأهلي السوري، عمر السومة بـ72 تسديدة.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو المركز الرابع في قائمة الأكثر تسديدًا بالدوري بعد مرور 18 جولة بـ54 محاولة، يليه التشيلي روني فرنانديز نجم نادي الفيحاء بـ53 تسديدة.

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