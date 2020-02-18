حمدالله يهز شباك العين بالهدف الثاني

المواطن – مروة نبيل

نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل الهدف الثاني في شباك العين الإماراتي عند الدقيقة 81، لتصبح النتيجة 2/1 لصالح النصر.

وكان عمر ياسين قد نجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وحاول النصر تسجيل التعادل طوال أحداث الشوط الأول، إلا أن محاولاته لم تنجح.

وتمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مختار علي من تسجيل هدف التعادل في شباك العين الإماراتي عند الدقيقة 57، مستغلًا عرضية مميزة من المغربي نور الدين أمرابط.

ويلعب العين ضد النصر على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وقبل مباراة العين ضد النصر اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام السد القطري، فيما يتذيل الفريق الإماراتي الترتيب بعد خسارته ضد سباهان الإيراني.

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