دراسة: الرجال أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا من النساء

المواطن – متابعة

أظهرت دراسة حديثة أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد من النساء، حيث تبين أن 54% من المصابين بالمرض في مقاطعة ووهان من الذكور، ليبدأ العلماء البحث حول الأمر لمغرفة سبب ذلك.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن العلماء يعتقدون أن السبب وراء ذلك يعود إلى الطرف الذي أصيب بالفيروس أولًا، كما قد يعود السبب أيضًا إلى قدرة الهرمونات الأنثوية على مكافحة العدوى.

وجدت الدراسة التي أجريت على 138 شخصاً من أوائل الأفراد الذين أصيبوا بفيروس كورونا، أن الرجال يمثلون 54.3 % منهم، وانتقل أكثر من ربع المرضى إلى العناية المركزة، وتوفى أكثر من 4% منهم.

ولفت الباحثون إلى أنه بالرغم من أن عمر أصغر شخص أصيب بالفيروس المستجد كان 22 عاماً إلا أن متوسط العمر كان 56 عاماً.

وقال مستشفى تشونغنان بجامعة ووهان إن التفسير وراء إصابة الرجال بالفيروس أكثر من النساء هو أن العدوى كانت مرتبطة بالذهاب إلى سوق المأكولات البحرية في ووهان، وأن معظم من أصيبوا في البداية كانوا من الذكور العاملين به.

وأوضحت الصحيفة أن الرجال كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسارس أيضًا، وهذا ما اكتشفه باحثو جامعة أيوا من خلال التجارب التي أجروها على الفئران، كما تبين لهم أن الاستروجين قد يمنع الفيروس من إصابة الخلايا، ولكن لم يتبين لهم ما إذا كان هذا يحدث مع البشر أيضًا أم لا.

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