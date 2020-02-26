ديبالا يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

اقترب المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا من التوصل لاتفاق مع إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لتجديد عقده والبقاء لفترة أطول مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكان ديبالا قريبًا من الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، نظرًا لقلة مشاركاته منذ قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل انتهاء الأمر به بالبقاء في اليوفي.

وأشار موقع le10sportالفرنسي، إلى أن إدارة نادي يوفنتوس حريصة على تجديد عقد ديبالا سريعًا، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وأضاف أن نقطة الخلاف الوحيدة المتبقية بين الإدارة وديبالا تتعلق براتب اللاعب، حيث كان ينوي يوفنتوس عرض 9 ملايين يورو سنويًا، في حين يرغب المهاجم الأرجنتيني في الحصول على 12 مليون يورو.

ولفت الموقع الفرنسي إلى أنه من المتوقع أن يتوصل الطرفان لأرضية مشتركة تنتهي بالاتفاق على التجديد، خاصة أن ديبالا يرغب في البقاء.

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