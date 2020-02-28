رئيس العدالة: مباراة الفيصلي مسلسل درامي لنا

المواطن - محمد سمعه

وصف عبدالعزيز المضحي، رئيس نادي العدالة، ما حدث لفريقه في مباراة الفيصلي بالمسلسل الدرامي، فاتحًا النار في الوقت ذاته على حكام غرفة تقنية الفيديو في المباراة المذكورة.

وقال المضحي لبرنامج “الدوري مع وليد”: “ما حدث لفريق العدالة بمباراة الفيصلي هو مسلسل درامي بطله الموجودين في غرفة الـVAR، أندهش للغاية من أن كل لقطات الـVAR كانت ضدنا ولا تُوجد لقطة واحدة لصالحنا”.

وأضاف رئيس العدالة: “الحكم الموجود في غرفة تقنية الفيديو، يجب أن يكون على أعلى مستوى، حقيقة ظُلمنا وعانينا كثيرًا أمام الفيصلي”.

وأقدم المدرب التونسي ناصيف البياوي، مدرب نادي العدالة، على تصرف غريب، وذلك بعد مضايقة تقنية الفيديو مرتين لفريقه في مباراة الفيصلي، التي أُقيمت اليوم الجمعة بالجولة العشرين لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بدر رافع مراسل القنوات الرياضية السعودية: إن المدرب البياوي غادر أرضية ملعب المباراة بعد هدف الفيصلي الثاني وقبل إطلاق الحكم الكرواتي إيفان بيبك لصافرة النهاية.

وعاقبت تقنية الـVAR نجوم نادي العدالة، خلال مباراة الفيصلي، حيث تم إلغاء هدفًا سجله اللاعب أليو سيسيه لفريق العدالة بالدقيقة الحادية والخمسين، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

كما عاد الحكم الكرواتي وألغى هدفًا ثانيًا سجله اللاعب كارلوس أندريا لفريق العدالة بالدقيقة الـ96.

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