رئيس الفيفا: كورونا يضع كرة القدم في خطر

المواطن - محمد سمعه

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، على وجود خطورة تُحيط بكرة القدم ومبارياتها، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا مؤخرًا في أكثر من دولة حول العالم.

ونقلت وكالة رويترز تصريحات إنفانتينو الذي قال: “بالطبع فيروس كورونا وضع كرة القدم في خطر، وأتمنى أن تكون الأمور جيدة وتُقام الأولمبياد وبطولة أمم أوروبا في مواعيدها دون أي تغيير”.

وأضاف رئيس الفيفا: “صحة الناس أهم من أي مباراة كرة قدم، وأتمنى تراجع الإصابات بفيروس كورونا وليس زيادة حالات الإصابة بالفيروس، وإذا كان يجب تأجيل المباريات أو إقامتها بدون جمهور حتى نهاية فيروس كورونا، إذًا فأنا أُرحب بهذه الخطوة”.

وتابع رئيس الفيفا: “لا يجب التقليل من خطورة فيروس كورونا، ونحن ننظر للأمر بعناية، ولكن لا يجب الخوف أو الرعب، ويجب فقط اتباع تعليمات السلطات”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتأجيل بعض مباريات في دوري أبطال آسيا؛ بسبب انتشار كورونا في بعض الدول الآسيوية مؤخرًا.

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