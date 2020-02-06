رد فعل وليد الفراج بعد تعادل النصر

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على تعادل نادي النصر اليوم الخميس ضد الفتح بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الفراج عبر حسابه في “تويتر”: “الفتح تغير قدّم 97 دقيقة من الكفاح، وأهنئ رئيس وإدارة نادي الفتح على نتائج التعديلات الشتوية، والتعادل الصعب مع النصر رغم أنه منافس كبير للدوري، وأتمنى أن يلحق النموذجي بالنقاط المتبقية في الدور الثاني، ولا أتمنى هبوط بطل سابق للدوري”.

أما الناقد الرياضي عادل الملحم المعروف بميوله النصراوية فقال بعد مباراة النصر والفتح: “قبل الحديث المتكرر عن حالة النصر في هذا الموسم، أبارك للهلال بطولة دوري سيدي الأمير محمد سلمان فالمنطق يفرض نفسه ولا مكان للعاطفة هنا، سبق وذكرت أن هذا النصر لا يذكرنا بنصر الموسم الماضي وشخصيًا أرى أن تألق براد جونز في العديد من المباريات ساهم في جعل النصر ينافس على البطولة”.

وتابع الملحم: “فريق لا يستطيع أن يُسجل أكثر من هدف في كل لقاء، رغم تواجد ذات العناصر التي كانت متواجدة في الموسم الماضي، مهاجمو النصر لم يُسجلوا إلا 25 هدفًا، في حين الفتح صاحب المركز الأخير سجل 20 هدفًا، حتى لقاء الليلة، ولو تخلص الفتح من تحفظه لوجدناه متقدمًا في النتيجة”.

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