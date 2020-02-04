رسميًّا.. السعودية تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2027

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقدمه- رسميًّا- بطلب استضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد القاري للعبة عن البدء في استقبال ملفات الاتحاد الأهلية الراغبة في تنظيم البطولة الأكبر في القارة الصفراء.

ومن المقرر أن يتم تقديم ملف متكامل بجميع المتطلبات مدعمًا بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين، وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميين، وذلك بعد أن شهدت نجاحًا كبيرًا وإقبالًا متزايدًا من جميع أقطار العالم.

وعلى الرغم من مشاركة السعودية باستمرار في البطولة القارية، إلا أنها لم تستضف المسابقة على مدار تاريخها، وكانت تعتزم التقدم بطلب رسمي لاستضافة كأس آسيا 2019 ولكنها تراجعت.

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