رقم مميز ينتظر السومة في مباراة النصر والأهلي

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير الراقي كثيرًا على السوري عمر السومة في مواصلة التألق خلال مباراة النصر والأهلي اليوم، وقيادة الفريق لخطف الثلاث نقاط.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، مباراة النصر والأهلي عند الساعة 8:40 مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والأهلي

ونجح عمر السومة في تسجيل 11 هدفًا خلال 11 مباراة خاضها ضد العالمي في جميع البطولات، حيث هز شباكه 9 مرات خلال 10 مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، بجانب هدفين في مباراة النصر والأهلي بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويأمل عمر السومة في هز الشباك خلال مباراة النصر والأهلي اليوم، لمعادلة رقم نجم الراقي السابق، خالد قهوجي الذي يُعد هداف الكلاسيكو برصيد 12 هدفًا.

ويطمح العالمي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة النصر ضد الأهلي اليوم، والمحافظة على فارق النقاط مع الهلال، فيما يسعى الراقي لخطف الثلاث نقاط ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

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