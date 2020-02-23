سلطان عمان يعلن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة
أكد أن التعليم والبحث العلمي على رأس الأولويات

سلطان عمان يعلن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة

2020/02/23
الساعة 3:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
هيثم بن طارق
المواطن - متابعة

أعلن سلطان عمان هيثم بن طارق بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري في السلطنة.

وقال سلطان عمان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي اليوم: إن التعليم والبحث العلمي على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

وتابع سلطان عمان القول: إن السلطنة شهدت خلال العقود الخمسة الماضية نهضة شاملة على يد السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وأبناء عمان.

وأضاف : ندرك التحديات التي تمليها الظروف الدولية الراهنة وتأثيرها علينا، مشيرًا إلى السعي لتوجيه الموارد المالية التوجيه اللازم لتقليل العجز.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اترك تعليق

avatar



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :