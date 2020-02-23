سلطان عمان يعلن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة

المواطن - متابعة

أعلن سلطان عمان هيثم بن طارق بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري في السلطنة.

وقال سلطان عمان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي اليوم: إن التعليم والبحث العلمي على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

وتابع سلطان عمان القول: إن السلطنة شهدت خلال العقود الخمسة الماضية نهضة شاملة على يد السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وأبناء عمان.

وأضاف : ندرك التحديات التي تمليها الظروف الدولية الراهنة وتأثيرها علينا، مشيرًا إلى السعي لتوجيه الموارد المالية التوجيه اللازم لتقليل العجز.

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