شارابوفا تعلن اعتزال لعب التنس رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الروسية ماريا شارابوفا عن اتخاذها قرارًا باعتزال لعب كرة التنس بشكل نهائي، اليوم الأربعاء.

وكتبت شارابوفا صاحبة الـ32 عامًا، في مجلة “فانيتي فير”، أنها اعتزلت اللعب على المستوى الاحترافي، وقالت: “منحت حياتي للتنس، والتنس منحني حياة.. سأفتقده كل يوم”.

وسبق أن أعلنت شارابوفا في ديسمبر الماضي، أنها لن تعتزل الآن خاصة أنها لا تزال تملك الدافع والشغف من أجل المنافسة على مستوى محترف، رغم معاناتها من إصابة متكررة في الكتف أبعدتها عن الملاعب لفترات طويلة في عام 2019.

وفازت شارابوفا بأول بطولة لها في ويمبلدون في 2004، وتوجت بخمسة ألقاب في البطولات الأربع طوال مسيرتها، قبل أن يتراجع مستواها بسبب الإصابة مؤخرًا.

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