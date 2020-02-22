شرطة الرياض تكشف تفاصيل ضبط لص السيارات

المواطن - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدة سيارات، بحي الملقا شمال العاصمة الرياض، لكسر زجاج نوافذها وسرقة محتوياتها فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوية المتهم بذلك والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر)، وضبط مركبة مسروقة بحوزته.

وأضاف التويجري، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نُسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

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