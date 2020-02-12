طاقم تحكيم سعودي يُدير مباراة بنغالورو وبارو

المواطن – مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تكليف طاقم تحكيم دولي سعودي لقيادة مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنغالورو الهندي نظيره بارو البوتاني ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عند الساعة الثالثة بتوقيت السعودية.

وأشار الاتحاد السعودي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حكم الساحة خالد الطريس سيُدير مباراة اليوم، وسيساعده فهد العمري وعبدالرحيم الشمري، والحكم الرابع ماجد الشمراني، وتمنى لهم التوفيق.

وكانت مباراة الذهاب بين بنغالورو وبارو التي أُقيمت الأسبوع الماضي، قد انتهت بفوز الفريق الهندي بهدف دون رد، ما يُعزز موقفه قبل مباراة اليوم التي تُقام على ملعبه.

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