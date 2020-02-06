طيران ناس تتسلم الطائرة الخامسة من طراز A320neo

المواطن - الرياض

استلمت طيران ناس اليوم الخميس الطائرة الخامسة من طراز A320neo من أصل 120 طائرة، بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي.

يذكر أن طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعيًا إلى 35 وجهة (محلية ودولية) على متن أسطوله المكون من 30 طائرة.

ومنذ انطلاقته عام 2007 م، نقل طيران ناس أكثر من 38 مليون مسافر على متن رحلاته، وقد شهد هذا العدد نموًا مطردًا خلال السنوات الـ 11 الماضية، حيث يحرص على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وجودة الخدمات الفائقة المقدمة لضيوفه المسافرين.

انعكست هذه الخدمات إيجابيًا من خلال حصول طيران ناس على جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لخمسة أعوام متتالية، وكذلك جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعامي 2017 و 2018 و 2019 م.

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