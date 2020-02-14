طيران ناس يطلق 4 وجهات جديدة قريبًا

طيران ناس يطلق 4 وجهات جديدة قريبًا

2020/02/14
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
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‏المواطن - الرياض 

كشف الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر المھنا، أن الشركة ستطلق قريبًا 4 وجھات جديدة لصيف 2020م.

وأوضح المهنا أن الوجهات الجديدة تتضمن سالزبورغ في النمسا وتيرانا في ألبانيا وصلالة في سلطنة عمان والغردقة في مصر؛ كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الرياض وجدة والدمام والقصيم.

طيران ناس

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