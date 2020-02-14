طيران ناس يطلق 4 وجهات جديدة قريبًا

‏المواطن - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر المھنا، أن الشركة ستطلق قريبًا 4 وجھات جديدة لصيف 2020م.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر

وأوضح المهنا أن الوجهات الجديدة تتضمن سالزبورغ في النمسا وتيرانا في ألبانيا وصلالة في سلطنة عمان والغردقة في مصر؛ كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الرياض وجدة والدمام والقصيم.