عزل 37 أردنيًا وأجانب للاشتباه بـ كورونا

المواطن – متابعة

قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عدنان إسحاق إن وحدة الحجر الصحي في مستشفى البشير تحفظت خلال يومين على 37 أردنيًا وصينيين وجنسيات أجنبية أخرى احترازيًا للاشتباه بإصابتهم بالكورونا دخلوا البلاد عن طريق المطار.

وبحسب صحيفة الرأي الأردنية قال إسحاق: إن حالات الاشتباه رحلت فورًا من المطار إلى وحدة العزل، وسوف يطبق عليهم البروتوكول الصحي وهو الحجر لمدة 14 يومًا لحين التأكد من خلوهم من الإصابة بالكورونا.

وكشف إسحاق أن الزيارة من ذويهم ومعارفهم وأقاربهم منعت عنهم تمامًا كإجراء احترازي مشيرًا أن وحدة الحجر الصحي (العزل) استقبلت منذ الإعلان عن انتشار فيروس الكورونا حتى الآن 147 حالة اشتباه.

وكشف إسحاق أن وزارة الصحة تطبق إجراءات منع دخول الكورونا إلى المملكة بصرامة تامة، ولن تتهاون مع أي حالة اشتباه وأن الأردن لا يزال خاليًا من الفيروس.

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