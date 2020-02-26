عضو شرف الهلال يسخر من الاتحاد بتغريدة

المواطن - محمد سمعه

سخر الناقد الرياضي وعضو شرف نادي الهلال عبدالرحمن السماري من نادي الاتحاد، وذلك بعد خسارة العميد في كلاسيكو الجولة الـ19 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد.

وكتب عبدالرحمن السماري عبر حسابه في “تويتر”: “مهدد بالهبوط وللموسم الثاني ومشاكل وفساد إداري وصل إلى الجهات الأمنية، ولاعبين أوقفوا وشطبوا، جاملوه وقالوا كلاسيكو؟!، المفروض أنه يحمد الله، أنه خسر أمام الزعيم، بهدف بدل الأربعات والخمسات، قبل أن تُشككوا وتصدروا البيانات، انظروا إلى ترتيبكم في سلم الدوري واخجلوا”.

وكان نادي الاتحاد أصدر يوم الأحد الماضي، بيانًا ندد فيه بالأخطاء التحكيمية التي تعرض لها في مباراة الهلال من الحكم البولندي سيمون مارسينياك.

وقال أحمد صادق دياب خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “لا نتّهم نادي الهلال، بل إنه يُعتبر من الأندية التي تضررت من تقنية الـVAR كذلك”.

وتابع المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “كان على الإدارة أن تُصدر بيانًا لتحدد موقفها من التجاوزات المتعمدة بحق الاتحاد”.

وكان الخبير التحكيمي المصري جمال الغندور قال: إنه كان يجب على الحكم البولندي إعادة ركلة جزاء الهلال في لقاء الاتحاد، التي سجل منها اللاعب كارلوس إدواردو هدف المباراة الوحيد.

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