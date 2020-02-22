عضو نصراوي لـ الهلال: انتبه على نفسك يا جار

المواطن - محمد سمعه

وجه عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، رسالة نارية لنادي الهلال حول المنافسة بين الجارين على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري.

وقال بغلف عبر حسابه في “تويتر”: “ألف مبروك يا لعشق، فوز مستحق ومهم، المهم النتيجة ولا تنسوا ورانا مباريات قادمة، مهمة خلال أيام قليلة، هارد لك يا حمد الله، وبطل يا العمري، انتبه على نفسك يا جار”.

وكان النصر تفوق على الحزم اليوم السبت بثنائية دون رد في الجولة الـ19 من بطولة الدوري، لكن الهلال انفرد بصدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن النصر، وذلك بعد فوزه على نادي الاتحاد بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل صدارة الدوري حاليًّا برصيد 44 نقطة، أما نادي النصر فيتواجد بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة.

وحقق النصر لقب الدوري في موسم 2018- 2019، على حساب الهلال بعد منافسة شرسة بين الفريقين، حيث حسم النصر لقب الدوري بفارق نقطة وقتها عن نادي الهلال.

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