فريق غير أوروبي يسعى لضم ميسي ورونالدو

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحافية إسبانية، عن اهتمام ناد غير أوروبي بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة أس الإسبانية، فإن أدريان هيث رئيس نادي مينيسوتا يونايتد الأمريكي ذكر بأن الأسطورة الإنجليزية دايفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، يطمح للتعاقد مع ميسي ورونالدو وجمعهما في فريق واحد خلال الفترة المقبلة.

وأشار هيث إلى أن رونالدو سوف يتبع خطوات السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإنجليزي ستيفن جيرارد ومواطنه فرانك لامبارد ومواطنه واين روني باللعب في الدوري الأمريكي بالمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن ميسي سبق وأن صرّح بأنه لا يفكر في مغادرة نادي برشلونة، بينما يرتبط البرتغالي رونالدو بعقد مع يوفنتوس ينتهي في عام 2022.

وكان رونالدو انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2018 بعد نهاية كأس العالم مباشرة قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

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