فيديو.. حقيقة تناول مارادونا المخدرات على مقاعد بدلاء فريقه

فيديو.. حقيقة تناول مارادونا المخدرات على مقاعد بدلاء فريقه

2020/02/19
الساعة 8:10 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية
0
طباعة

المواطن – متابعة

أثار النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا، الكثير من الجدل خلال الأيام الأخيرة، بعد انتشار مقطع فيديو مريب له، التقط خلال مباراة فريقه خيمناسيا مع روزاريو سنترال، والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الأرجنتيني، وانتهت بهزيمة فريقه بهدف دون رد.

ظهر مارادونا في الفيديو وهو يأخذ شيئًا من أحد أفراد الطاقم المساعد له، قبل أن يتحرك باقي أعضاء الفريق المتواجدين على مقاعد البدلاء لحجب الرؤية عن الكاميرات التي تنقل اللقاء.

انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وردد الكثيرون أن مارادونا عاد لتناول المخدرات مرة أخرى.

وكذبت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية الأخبار المتداولة حول تعاطيه المخدرات على مقاعد البدلاء، وأكدت أن الأمر يتعلق بدواء للضغط، قام مارادونا بتناوله خوفًا من تأثر صحته بسبب ظروف المباراة التي انتهت بخسارة فريقه.

وأوضحت أن تغطية طاقم الفريق لمارادونا ومنع ظهوره على الكاميرات كان بهدف عدم جلب الانتباه وتجنب تعليقات المتابعين حول الوضع الصحي له.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اترك تعليق

avatar


هل قرأت هذا ؟

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :