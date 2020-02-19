فيديو.. حقيقة تناول مارادونا المخدرات على مقاعد بدلاء فريقه

المواطن – متابعة

أثار النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا، الكثير من الجدل خلال الأيام الأخيرة، بعد انتشار مقطع فيديو مريب له، التقط خلال مباراة فريقه خيمناسيا مع روزاريو سنترال، والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الأرجنتيني، وانتهت بهزيمة فريقه بهدف دون رد.

الطاقم الفني المساعد يقومون بتغطية الكاميرات حينما استلم مارادونا بعض الكوكايين .. 😂😅 pic.twitter.com/WjXAZCnsND — احمد عسيري (@ahmadassiri1) February 18, 2020

ظهر مارادونا في الفيديو وهو يأخذ شيئًا من أحد أفراد الطاقم المساعد له، قبل أن يتحرك باقي أعضاء الفريق المتواجدين على مقاعد البدلاء لحجب الرؤية عن الكاميرات التي تنقل اللقاء.

انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وردد الكثيرون أن مارادونا عاد لتناول المخدرات مرة أخرى.

وكذبت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية الأخبار المتداولة حول تعاطيه المخدرات على مقاعد البدلاء، وأكدت أن الأمر يتعلق بدواء للضغط، قام مارادونا بتناوله خوفًا من تأثر صحته بسبب ظروف المباراة التي انتهت بخسارة فريقه.

وأوضحت أن تغطية طاقم الفريق لمارادونا ومنع ظهوره على الكاميرات كان بهدف عدم جلب الانتباه وتجنب تعليقات المتابعين حول الوضع الصحي له.

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