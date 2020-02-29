فيديو .. رد فعل نجم الشباب بعد خماسية الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

التقطت عدسات الكاميرا، لقطة للاعب البرازيلي سيبا، نجم نادي الشباب، وهو غاضب بعد خسارة فريقه من نادي الاتحاد، اليوم السبت، بالجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونقلت القناة الرياضية السعودية ردة فعل سيبا الغاضبة، حيث ضرب بيده كرسي الاحتياط في مقاعد نادي الشباب؛ بسبب الخسارة الكبيرة التي مُني بها الفريق الشبابي أمام العميد.

وتمكن نادي الاتحاد من تحقيق فوزٍ عريض على حساب ضيفه الشباب بخماسية مقابل هدف، في الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب السنغالي ماكيتي ديوب افتتح التسجيل لنادي الشباب بالدقيقة العاشرة، ثم عاد الاتحاد وسجل التعادل عبر الإيفواري ويلفريد بوني بالدقيقة السادسة عشرة.

وأضاف اللاعب حمدان الشمراني الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة الحادية والعشرين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والشباب، بتقدم نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، تألق نادي الاتحاد هجوميًّا وتراجع فريق الشباب بشكل ملحوظ؛ مما مكّن الاتحاد من إحراز 3 أهداف عبر اللاعب حمدان الشمراني وهدفين من البرازيلي رومارينيو في الدقائق الـ72 والـ77 والـ80.

وشهدت مباراة الاتحاد والشباب طرد اللاعب ألفريد ندياي من الليث بالدقيقة الرابعة والسبعين.

وأصبح رصيد الاتحاد بعد الفوز 22 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة بالمركز الثامن.

وكانت مباراة الشباب والاتحاد، أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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