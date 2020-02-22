فيديو وصور.. الفلبين تتحدى كورونا بحفل زفاف جماعي

المواطن – متابعة

انتشر فيروس كورونا المستجد في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتسبب في وفاة ما يزيد عن 2236 شخص حتى الآن وإصابة أكثر من 76 ألف شخص، الأمر الذي جعل الجميع يشعر بالخوف منه.

وبالرغم من تزايد ضحايا فيروس كوفيد 19، كل يوم عن اليوم السابق، إلا أن 220 عريسا وعروسة من الفلبين تحدوه، وأقاموا حفل زفاف جماعي، تبادلوا خلاله القبل وعهود الزواج، بينما كانوا يرتدون الكمامات الطبية.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن 220 عريسا وعروسة وأقاربهم تحدوا الفيروس وحضروا الحفل الجماعي الذي أقامته مدينة باكولود الساحلية أول أمس الخميس، والذي أُشترط خلاله ارتداء الكمامات.

وقال أحد العرسان والذي يدعى جون بول إنفنتور، ويبلغ من العمر 39عاما، إنه تزوج من هذا الحفل من رفيقته، التي جمعته علاقته بها منذ 7 سنوات.

واشترطت المدينة على المشاركين في الحفل تدوين تفاصيل تحركاتهم خلال الأسبوعين الماضيين، وهي فترة الحجر الصحي المطلوبة عالميا بالنسبة للقادمين من الصين، حيث تعد تلك الفترة أقصى فترة حضانة للفيروس.

يذكر أن الفلبين كان أول بلد تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا خارج الصين، وذلك من بين ثلاث إصابات كلها بين مواطنين صينيين، وأصيب بالفيروس أيضا أكثر من 35 فلبيني يقومون في الخارج.

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