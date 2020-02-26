فيديو يكشف جزءًا من ملحمة الحرس الوطني في تحرير الكويت

المواطن - الرياض

ذكرى تحرير الكويت هي مناسبة لا تخص الشعب الكويتي وحده، بل تخص الشعب السعودي وقواته المسلحة التي وقفت في خندق واحد مع القوات العربية والخليجية لتحرير الكويت واستعادة السيادة الكويتية.

وكان للقوات السعودية بما فيها قوات الحرس الوطني دور بارز ومفصلي في مهمة تحرير الكويت.

ونشرت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو يتحدث فيه اللواء ركن متقاعد، تركي الفرم عن جزء من هذه الملحمة البطولية.

وكشف اللواء الفرم الذي قاد قوة الحرس الوطني التي شاركت في تحرير الكويت عن الاستعدادات لمعركة تحرير الكويت والبطولات التي سطرتها قوات الحرس الوطني في هذا الشأن.

ولفت إلى أن قوات الحرس الوطني وصلت الخفجي بعد أقل من 48 ساعة من الغزو العراقي.

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