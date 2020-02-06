فيل بهاوس بطلًا لثالث مراحل طواف السعودية 2020

المواطن - مروة نبيل

حقق فيل بهاوس من فريق BAHRAIN – MCLAREN/GER ، اليوم الخميس، لقب المرحلة الثالثة من منافسات طواف السعودية 2020 للدرجات الهوائية.

طواف السعودية 2020

وانطلقت المرحلة الثالثة من طواف السعودية 2020 اليوم من أمام جامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية “البجيري” بمسافة 119 كم، وسط أجواء تنافسية مثيرة ومميزة.

وكان الإسباني روي كوستا من فريق الإمارات قد توج بلقب المرحلة الأولى من طواف السعودية 2020، فيما حصل نيكولو بونيفيزو من فريق TOTAL DIRECT ENERGIE على المركز الأول في المرحلة الثانية.

وستنطلق رابع مراحل السباق، غدًا الجمعة، من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية، بمسافة 137 كم، وتبلغ مسافة المرحلة الخامسة والأخيرة 144 كم، ستنطلق من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وحتى قصر المصمك التاريخي في الرياض.

تابعنا على تواصل معنا على