كاريلو وحمدالله يقودان تشكيلة الأسبوع في آسيا

المواطن – مروة نبيل

كشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الجمعة، عن تشكيلة الأسبوع في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في البطولة القارية.

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وشهدت تشكيلة الأفضل في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، تواجد 4 لاعبي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ ثنائي الهلال عبدالله الحافظ وأندريه كاريلو، نجم الأهلي عبدالفتاح عسيري، ومهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله. وجاءت تشكيلة الأفضل في آسيا كالتالي؛ أحمد باسل، دياغو نيشي، محمد طيبي، عبدالله الحافظ، سيد أغاي، كييرو أوغاو، عسيري، أندريس إنيستا، كاريلو، ماريو ماندزوكيتش وحمدالله. وتواجد البيروفي أندريه كاريلو في تشكيلة الأسبوع بعد تألقه في مباراة الهلال ضد شهر خودرو الإيراني، التي انتهت بفوز فريقه بثنائية دون رد، وصنع الهدف الثاني الذي سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز. كما قام كاريلو بصناعة 4 فرص لزملائه، وقام بـ58 تمريرة، وبلغت دقة تمريراته الناجحة 88%، وتألق دفاعيًا، حيث قام بتدخلين وقطع تسديدتين. وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف النصر الأول ضد السد القطري في المباراة التي انتهت بنتيجة 2/2، وقام بـ24 تمريرة، وكان له 4 تسديدات على المرمى، فيما أحرز عسيري هدف الأهلي في شباك الوحدة الإماراتي التي انتهت بالتعادل.