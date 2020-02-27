كاريلي يُجهز نجمي الاتحاد لمواجهة الشباب

المواطن - محمد سمعه

وجّه البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد، أمرًا بتجهيز نجمي العميد، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الشباب بعد غد السبت في الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن كاريلي طالب بسرعة تجهيز الثنائي التونسي أنيس البدري والإيفواري ويلفريد بوني من أجل مواجهة الشباب، حيث يسعى العميد إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

وكان أنيس البدري غاب عن نادي الاتحاد لمدة 3 أسابيع مؤخرًا بعد الإصابة التي تعرض لها.

وستُقام مباراة الاتحاد والشباب على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث يأمل الاتحاد في الفوز بعد الخسارة في الجولة التاسعة عشرة أمام نادي الهلال يوم السبت الماضي بهدف دون رد.

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، منصة تذاكر السعودية، كمنصة رسمية وذلك من أجل طرح تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم، بداية من مباراة الشباب.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أن لؤي الغلابيني عضو مجلس إدارة الاتحاد ومسؤول ملف الاستثمار بالنادي قال بأن اختيار منصة تذاكر السعودية يأتي ضمن الحرص على توفير أفضل الخيارات أمام الجماهير لحضور مباريات العميد، كما يخدم مصلحة النادي.

وكان الإعلامي علاء سعيد نشر عبر حسابه في “تويتر” رابط موقع التذاكر السعودية من أجل حجز تذاكر مباراة الاتحاد والشباب، مقابل عشرة ريالات.

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