كورونا كارثة تُهدد مباريات كرة القدم وأرواح اللاعبين

المواطن - محمد سمعه

لا يزال فيروس كورونا يُهدد إقامة المباريات الكبرى في مختلف الرياضات سواء كانت في كرة القدم أو في رياضات أخرى، بل وصل الأمر إلى تهديد حياة اللاعبين واللاعبات.

وكان أحد المواقع التشيلية ذكر أمس الأربعاء عن طريق الخطأ إصابة اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي بفيروس كورونا، الأمر الذي أثار ضجة في تشيلي، لكن فيما بعد تم التأكد من أن ترجمة الخبر كانت خاطئة واللاعب بخير ولم يُصب بالمرض.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن اللاعبة الإيرانية إلهام شيخي لاعبة المنتخب الإيراني لكرة القدم قد فارقت الحياة اليوم الخميس بسبب الإصابة بفيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا في بلادها.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا أصبح يُهدد إقامة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2020، إضافة إلى التهديد بتأجيل مباريات في إيطاليا مثل قمة يوفنتوس وميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا ومباريات بالجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، على طلب إدارة نادي النصر بتأجيل مباراة الفريق الأول أمام سباهان أصفهان الإيراني.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن تأجيل مباراتي النصر وسباهان الإيراني في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يلعب النصر وسباهان الإيراني يومي 3 مارس و6 أبريل، إلا أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تأجيل المباراتين حرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقًا. واعتذر الاتحاد البحريني لكرة القدم عن استضافة مباراة النصر وسباهان لانتشار فيروس كورونا في إيران خلال الفترة الأخيرة، ما دفع إدارة العالمي لطلب تأجيل المواجهة الآسيوية.

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