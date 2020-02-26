كورونا يقتل 2715 شخصًا في الصين حتى الآن

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الصينية اليوم ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في البلاد إلى 2715 حالة، وذلك بعد تسجيل 52 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتعد تلك الحصيلة هي الأقل التي يتم رصدها خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

وبحسب التقرير اليومي الذي تصدره لجنة الصحة الوطنية عن آخر تحديثات الفيروس المستجد، فإنه تم تسجيل أيضًا 406 حالة إصابة جديدة، منهم 401 يعيشون في مقاطعة هوبي، ليتجاوز بذلك عدد المصابين بالفيروس الـ 78 ألف شخص.

أكثر من 78 ألف شخص

يذكر أن فيروس كورونا المستجد ظهر لأول مرة نهاية شهر ديسمبر الماضي في سوق بيع الحيوانات البرية في مقاطعة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس، ليصل بعدها إلى أكثر من 30 دولة، ويصيب بهم أكثر من 2500 شخص، ويقتل العشرات.

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