لا إصابات بـ كورونا في المملكة

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.

وشددت الصحة في تغريدة لها عبر تويتر، صباح اليوم الخميس، على أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الإحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

وصباح اليوم، أكدت المديرية العامة للجوازات أنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.

ولفتت الجوازات إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.

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