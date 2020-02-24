لحظة القبض على 5 مهربين وضبط 1.6 مليون قرص أمفيتامين

المواطن - الرياض

في ضربة استباقية ناجحة تمكن رجال مكافحة المخدرات من إحباط تهريب أكثر من 1.6 مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة احترافية داخل عبوات بودرة غراء كما تم القبض على 5 مهربين.

#مكافحة_المخدرات بمنطقة الرياض تحبط محاولة تهريب (1.608.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة إحترافية داخل عبوات بودرة غراء . pic.twitter.com/3O15psR26T — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) February 24, 2020

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي صرح في وقت سابق بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة فقد تم بتوفيق الله إحباط محاولة تهريب (1.608.000) مليون وستمائة وثمانية آلاف قرص من الأمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة غراء، حيث تم ضبطها والقبض على مهربيها، وهم (5) متهمين بينهم مواطن، ومتهمان من الجنسية السورية وآخران من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد النقيب النجيدي حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.

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