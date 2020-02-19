ما تغيّر في الهلال والاتحاد بعد آخر كلاسيكو بينهما

المواطن – محمد سمعه

حدثت بعض التغيرات لناديي الهلال والاتحاد، وذلك قبل اللقاء المرتقب بينهما بعد غدٍ السبت في الجولة الـ19 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف برنامج “الدوري مع وليد” أن هناك 3 تغييرات فقط طرأت على نادي الهلال وهي “تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، والحصول على المركز الرابع بمونديال الأندية، والتعاقد مع اللاعب مد الله العليان”.

أما التغييرات التي طرأت على نادي الاتحاد فوصل عددها إلى 13 تغييرًا، وهي: “إقالة المدرب التشيلي سييرا، إنهاء عقد التشيلي لويس خيمينيز، إنهاء عقد المدرب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو، هروب المغربي مانويل داكوستا، إعارة الإيفواري سانوجو للدوري الصربي، التعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو جيل، التعاقد مع التونسي أنيس البدري، التعاقد مع البرازيلي برونو أوفيني، التعاقد مع الإيفواري ويلفريد بوني، ضم الحارس غروهي لقائمة المحترفين، تحويل الصربي بريجوفيتش للاستثمار، التعاقد ثم إقالة الهولندي هينك تين كات، التعاقد مع البرازيلي فابيو كاريلي”.

وكان لقاء الدور الأول بين الهلال والاتحاد أُقيم يوم 21 سبتمبر الماضي في الدوري، وانتهى بفوز الهلال بنتيجة 3/ 1.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة صلة المتخصصة في بيع التذاكر، عن طرح تذاكر لقاء الهلال والاتحاد في قمة الجولة الـ19 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لشركة صلة عبر “تويتر” أنه تم بدء عملية بيع تذاكر مباراة الهلال والاتحاد بالدوري، حيث جاءت أسعار التذاكر كالتالي: “بلاتينيوم 2500 ريال لأفراد بلس، و1200 ريال للأفراد و1200 ريال للعائلات”.

أما أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في للفئة الذهبية فجاءت كالتالي: “1000 ريال للأفراد و800 ريال للعائلات”.

بينما جاءت أسعار الفئة الفضية لتذاكر مباراة الهلال والاتحاد كالتالي: “800 ريال للأفراد و600 ريال للعائلات”.

أما أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في الواجهة القسم E جاءت بـ150 ريالًا، أما القسمان F وD فسعرهما 100 ريال.

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