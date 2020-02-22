ما يُثير قلق الهلال والاتحاد قبل الكلاسيكو

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تعيين الحكم البولندي سيمون مارسينياك لإدارة مباراة الهلال والاتحاد تحكيميًّا في قمة الجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وما يُثير قلق الكبيرين الهلال والاتحاد، هو وجود أخطاء تحكيمية في مباراة اليوم، خاصة أن أي خطأ تحكيمي سيؤثر على سير ونتيجة المباراة.

وكانت تصريحات سابقة لخالد البلطان، رئيس نادي الشباب، حول اعتراف لجنة التحكيم له بأنه لا يُوجد حكام أجانب نخبة في الوقت الحالي لإدارة المباريات، قد جعل الأندية تُبدي قلقها من اختيارات لجنة الحكام، للحكام المسؤولين عن إدارة المباريات.

ولن يتحمل فريقا الهلال والاتحاد، أي أخطاء تحكيمية في ظل سعي الهلال للاستمرار في صدارة الدوري بفارق مُريح من النقاط عن ملاحقه نادي النصر، بينما يسعى نادي الاتحاد إلى تحسين ترتيبه في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وتوافدت أعداد كبيرة من جماهير ناديي الهلال والاتحاد لملعب جامعة الملك سعود، وذلك قبل انطلاق المباراة اليوم السبت في قمة الجولة التاسعة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي للمحترفين عبر “تويتر” صورًا من توافد الجماهير على ملعب جامعة الملك سعود الذي يستضيف مباراة الهلال والاتحاد مساء اليوم.

وتأمل الجماهير الاتحادية في رؤية فريقها ينتفض بقوة في مباراة الهلال والاتحاد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري السعودي للمحترفين، بينما تأمل الجماهير الهلالية في رؤية فريقها يُحقق الانتصار الثالث عشر للوصول إلى النقطة رقم 44 من أجل الانفراد بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعيدًا عن نادي النصر.

وقبل لقاء الهلال والاتحاد، يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، أما نادي الاتحاد فيتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

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