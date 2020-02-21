مباراة الأهلي والفتح .. إصابة نجم الراقي تُربك الحسابات

المواطن – محمد سمعه

تعرض المدرب مازن بهكلي، المدير الفني للنادي الأهلي، لصدمة مُدوية بمباراة الأهلي والفتح، المقامة حاليًّا بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب محمد خبراني مدافع الراقي، غادر مباراة الأهلي والفتح بالدقيقة الثالثة والثلاثين، وذلك بعد أن أُصيب ليحل بدلًا منه اللاعب محمد بصاص في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وانضم محمد خبراني بعد إصابته في مباراة الأهلي والفتح، إلى قائمة المصابين في الراقي حيث يُعاني نوح الموسى من الفتاق، بينما غاب معتز هوساوي عن مباراة الأهلي والفتح بسبب إصابة عضلية.

ولم يشارك اللاعب عبد الباسط هندي في مباراة الأهلي والفتح، بسبب إصابته بالتواء في الكاحل مؤخرًا.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والفتح، انتهى بتقدم الفتح بهدف دون رد سجله اللاعب سفيان بن دبكة بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتُقام مباراة الأهلي والفتح حاليًّا على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

ويحضر مباراة الأهلي والفتح، الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي مع عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي.

وقبل إقامة مباراة الأهلي والفتح، كان الراقي نجح في الفوز على فريق استقلال طهران الإيراني بالجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا يوم الاثنين الماضي.

وكان مجلس إدارة الراقي، قرر قبل إقامة مباراة الأهلي والفتح، إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس من تدريب الراقي بسبب الخسارة من الوحدة في الجولة الـ18.

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