متهم آخر بـ قصة تراجع نتائج الاتحاد بعد تين كات

المواطن – محمد سمعه

على الرغم من إعلان مجلس إدارة نادي الاتحاد، أمس الثلاثاء، عن إقالة المدرب الهولندي هينك تين كات؛ بسبب تراجع نتائج الفريق الأول، لكن الجماهير الاتحادية كشفت عن متهم ثانٍ في قصة تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وطالبت الجماهير الاتحادية عبر “تويتر” باستقالة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، خاصة أنهم اعتبروا أن مجلس الإدارة هو المتهم الثاني في تراجع نتائج الفريق مع المتهم الأول وهو المدرب السابق تين كات.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت في نادي الاتحاد بيناير الماضي، رفضت استقالة أنمار الحائلي ومجلس إدارته خوفًا على استقرار النادي.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن نادي الاتحاد وجد المدرب المناسب له، بعدما فشل في التوصل لاتفاق للتعاقد مع البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي الوحدة السابق.

ويُفكر الاتحاد في ضم المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، الذي يُفكر الأهلي أيضًا في التعاقد معه في حال تمت إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس.

وفي وقت سابق، قالت تقارير صحافية: إن الأهلي أصبح قريبًا من ضم المدرب فلادان ميلويفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للسويسري جروس، الذي تعرض لحملة هجومية من قبل جماهير الأهلي بعد التعادل مع نادي العدالة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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