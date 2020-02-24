محمد بن عبدالرحمن: توجيه ولي العهد يجعل الرياض نموذجًا يحتذى به

المواطن - الرياض

رفع نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير لمدينة الرياض، الذي تمثل في توجيه ولي العهد بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة والارتقاء بمستوى منظومة النقل في الرياض.

وأشار نائب أمير منطقة الرياض، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إلى تطلعات ولي العهد في المدينة الرياض ورؤيته في تعزيز دورها القيادي وركيزتها الأساسية في توجهات وبرامج “رؤية السعودية 2030”.

وبين الطموحات في جعل العاصمة رافدًا اقتصاديًّا ونموذجًا يحتذى به عمرانيًّا ومحيطًا بيئيًّا عالي الامتيازات وواجهة ثقافية وسياحية، وداعمة للتنافسية للاستثمار، وريادة شاملة في جودة الحياة.

وفي ختام التصريح سأل نائب أمير منطقة الرياض أن يحفظ الله بلادنا في ظل قيادتها الرشيدة.

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