مخاطبة الأطفال بنبرة هزلية يساعدهم على التعلم بسرعة

المواطن – متابعة

توصلت دراسة جديدة أجريت في جامعة واشنطن، إلى أن تحدث الوالدين بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية بشكل أكثر فاعلية وسرعة.

وشملت الدراسة 71 عائلة، وتم خلالها دراسة طريقة مخاطبة الوالدين للأطفال ونبرة صوتهم، وتبين بأن الأطفال الذين يتم مخاطبتهم بنبرة هزلية، بدؤوا بتعلم كلمات جديدة بلغ عددها لدى بعضهم 99 كلمة، في عمر 18 شهرًا. وشملت الكلمات التي تعلمها الأطفال: الموز، والكلب والقطة، والأم والأب.

وقالت الدكتورة باتريشيا كول، مؤلفة الدراسة الرئيسية: “يساهم الوالدان في تعلم أطفالهم للغة بشكل أسهل، بسبب طريقتهم التي يلفظون بها الكلمات. نعتقد بأن هذه الطريقة تحفز الاستجابة لدى الأطفال وتدفعهم لمحاولة تقليد آبائهم مما يساهم في تعلمهم بشكل أسرع”.

ويعزو العلماء هذا الأمر إلى أن التحدث إلى الطفل بطريقة هزلية يلفت انتباهه بشكل أكبر، ويدفعه للانخراط أكثر في محاولة تقليد كلام الأبوين، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تابعنا على تواصل معنا على