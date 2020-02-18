مريضة تستيقظ أثناء عملية جراحية بالدماغ للعزف على الكمان

المواطن – ترجمة: منة الله أشرف

طلب الجراحون من السيدة داجمار تيرنر، 53 عامًا، أن تعزف على الكمان أثناء إزالة ورم من دماغها.

وكانت خضعت السيدة الخمسينية لجلسات إشعاعية لإزالة الورم، لكنه استمر في النمو حتى وصل طوله إلى 8 سم في 4 سم، في الفص الأمامي الأيمن من دماغها، بالقرب من منطقة تتحكم في حركة يدها اليسرى الضرورية للعزف.

واستيقظت تيرنر في منتصف العملية الجراحية في الدماغ، وتناولت الكمان من الطبيب لعزف بعض النغمات.

ويسمح هذا النهج للجراحين بالتعرف على مناطق المخ التي يتم تنشيطها أثناء اللعب وتجنبها.

وبعد إجراء عملية ناجحة في مستشفى كينجز كوليدج في لندن؛ حيث تمت إزالة 90 في المائة من الورم، فإن السيدة تيرنر تتعافى الآن، وقالت: الكمان هو شغفي، أعزف منذ أن كنت في العاشرة؛ لذلك ففكرة فقدان قدرتي على العزف كانت كابوسًا يضاهي إصابتي بالورم الدماغي، وتفهم الطبيب المشرف خوفي، والآن سأتمكن من أن أعود مع الأوركسترا قريبًا.

وأمضى الفريق الطبي ساعات طويلة في التخطيط للقيام بهذه العملية ومناقشة استيقاظها في منتصف الوقت لتحديد المناطق التي تنشط عند العزف على الكمان لتجنبها.

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