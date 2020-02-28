معاذ العمري يطلب يد ديانا كرزون رسميًا اليوم

المواطن - متابعة

من المقرر أن يتوجه عدد من مشاهير الفن والإعلام إلى منزل أسرة الفنانة الأردنية ديانا كرزون للإعلامي معاذ العمري.

وكانت ديانا كرزون كشفت قبل أيام عن خطبتها إلى معاذ العمري فيما سيتم اليوم طلب يدها بشكل رسمي من أسرتها.

ونشر حساب مقرب من ديان كرزون على انستقرام قبل عدة أيام تغريدة قال فيها : “تتوجه نخبة يوم الجمعة القادم لطلب يد المطربة ديانا كرزون للإعلامي معاذ العمري”.

ديانا كرزون تتعرض للتنمر

وبعد إعلان خطوبتها تعرضت ديانا كرزون لانتقادات عبر مواقع التواصل وانقسم المغردون إلى فريقين، الأول ينتقد طريقة الإعلان عن الخطبة ويرى أن مصيرها الفشل لعدم التوافق بين الشخصيتين من وجهة نظر البعض، لكن هناك من رأى أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة.

معاذ العمري يهدد باللجوء للقضاء

وأعلن معاذ العمري لجوءه إلى المدعي العام في الأردن ببلاغات ضد منتقدي خطيبته ديانا كرزون مشيرًا إلى أن الأمر تجاوز حد التدخل في شؤون الآخرين إلى الإساءة الشخصية من قبل بعض الأشخاص.

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