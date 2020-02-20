مقتل جنود أتراك في غارات روسية بمعارك إدلب

المواطن – متابعة

دخلت المقاتلات الروسية، اليوم الخميس، على خط المعارك المحتدمة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعدما اخترقت فصائل مسلحة دفاعات الجيش السوري في المحافظة، التي شهدت هجوم في وقت سابق اليوم شارك فيه الجيش التركي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلاتها نفذت ضربات جوية ضد متشددين اخترقوا دفاعات الحكومة السورية في منطقتين بإدلب، على ما أوردت وكالات أنباء الروسية.

وأشارت إلى أن الضربات الجوية دمرت آليات مسلحة وعربات للمسلحين، دون أن تشير إلى أعداد بعينها.

وأضافت أن الضربات الجوية أتاحت للجيش السوري التصدي لكل الهجمات بنجاح.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن اثنين من عناصر الجيش قتلا وأصيب 5 آخرون من جراء غارة جوية في إدلب.

لكنها لم تحدد إذا ما كانت روسيا أو الجيش السوري وراء قصف الجنود.

واكتفت بالقول إنها ردت فورًا باستهداف مواقع القوات الحكومية السورية في المحافظة.

وفي وقت لاحق، أصدرت الرئاسة التركية بيانًا حملت فيه دمشق مسؤولية مقتل الجنديين التركيين.

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