مكافأة مباشرة الأموال العامة تضم 11 فئة جديدة

المواطن - الرياض

وافق وزير الخدمة المدنية على شمول مكافأة مباشرة الأموال العامة لعدد 11 فئة جديدة.

وشملت الفئات الجديدة العاملين في وظائف الصيدلة ووظائف الأخصائيين والفنيين المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، التي يقوم شاغلوها بأعمال أمناء المستودعات الطبية؛ بحسب صحيفة عكاظ.

وكانت لجنة ثلاثية درست خضوع الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (صيدلي- مساعد صيدلي- فني صيدلي- فني أشعة- فني تمريض- مساعد صحي- أخصائي مختبر- فني مختبرات- فني علاج طبيعي- فني أسنان وفني تخدير) لمكافأة مباشرة الأموال العامة، بعد توفر الشروط والضوابط الواردة بالمادة الـ3 من لائحة مباشرة الأموال العامة.

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