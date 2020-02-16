مكافأة نادي الاتحاد لنجومه بعد التأهل بالبطولة العربية

المواطن – محمد سمعه

قررت إدارة نادي الاتحاد تقديم مكافأة خاصة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، أمس السبت على حساب نادي أولمبيك آسفي المغربي.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن إدارة الاتحاد ثمنت مجهود لاعبي الفريق للعبور للمربع الذهبي في البطولة العربية، فقررت تقديم 50 ألف ريال لكل لاعب بعد الفوز على أولمبيك آسفي.

وبعد التأهل العربي، يستعد نادي الاتحاد لمواجهة الهلال في كلاسيكو الجولة الـ19 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وسيواجه الاتحاد، مواطنه الشباب في مباراتي دور نصف النهائي ببطولة كأس محمد السادس خلال الفترة المقبلة، حيث قال طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية إن موعد المباراتين سيتم تحديده في الـ48 ساعة المقبلة.

وكان انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي المغربي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن نادي الاتحاد من إحراز الهدف الأول بشكل جميل للغاية، في شباك نادي أولمبيك آسفي، حيث نجح البرازيلي رومارينيو، نجم نادي الاتحاد، في إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة التاسعة والأربعين، مع بداية الشوط الثاني بعد عرضية متقنة من اللاعب سعود عبدالحميد.

ومن المنتظر أن يتولى المدرب البرازيلي فابيو كاريلي تدريب الاتحاد عقب نهاية مباراة أولمبيك آسفي.

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