من الحجر الصحي.. عبدالله بوشهري: أُدعو للمصابين بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أشعل خبر إصابة الفنان الإيراني الذي يعيش في الكويت، عبدالله بوشهري، بفيروس كورونا المستجد، مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدر اسمه قائمة بحث عدد من الدول العربية على محرك البحث العالمي غوغل، لمعرفة حقيقة إصابته.

أزعج هذا الخبر عبدالله بوشهري، ودفعه للخروج عن صمته ليؤكد أنه لم يصب بالفيروس، ولكنه متواجدًا في الحجر الصحي بالكويت للاطمئنان على صحته وخاصة أنه عاد مؤخرا من إيران والتي انتشر فيها الفيروس بصورة كبيرة.

ونشر عبدالله عدة تغريدات بخصوص الأمر، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال بها :” إلى البعض بدال لا تنشغلون بإشاعات تسبب هلع في البلد وتتشمتون بالمرض ياليت تدعون للمصابين بالفيروس الله يشفيهم و يعافينا جميعًا”.

وأضاف “أما اللي يسأل عني من باب محبة أقول له مشكور وما قصرت، أنا حالياً في الفندق من وصلت، ووزارة الصحة مشكورة ما قصرت مع الكل، الله يعطيهم ألف عافية ويقويهم، وياريت نوقف إشاعات ويصير فيه تقدير للوضع اللي كلنا فيه”.

واختتم بوشهري تغريداته قائلا: “أخيرا الله يحفظ الجميع ويبعد عنا وعنكم كل شر، ويشفي كل مريض ويرده لأهله بالسلامة”.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قبل يومين صورة لعبد الله بوشهري ظهر بها وهو يرتدي القناع الواقي ويقف في الحجر الصحي استعدادًا لبدء العزل والذي تصل مدته إلى 14 يوماً، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك عقب عودته من إيران برفقة زوجته إلى دولة الكويت.

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